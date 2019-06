Contas bancárias de ex-governante vistas à lupa no caso Espírito Santo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério Público pediu ao Banco de Portugal (BdP), no âmbito da investigação ao Grupo Espírito Santo (GES), os dados das contas bancárias de Rita Barosa, ex-diretora Financeira do BES e ex-secretária de Estado no governo de Passos Coelho.Rita Barosa faz parte do grupo de ex-quadros do BES que terá recebido verbas da Espírito Santo (ES) Enterprises, offshore suspeita de ser um saco azul do GES para pagar luvas a ... < br />