Domingos Duarte Lima, antigo deputado do PSD, perdeu o último recurso para evitar o cumprimento da pena de seis anos de prisão, no âmbito de um processo do BPN. Na última segunda-feira, 5 de novembro, o Tribunal Constitucional (TC) decidiu não admitir o recurso do antigo parlamentar. Com esta decisão, Duarte Lima está ...