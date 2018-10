O relógio marcava as 14h58 quando o corneteiro tocou a sentido. Cavaco Silva entrava na placa da base do Montijo onde ontem se celebraram os 25 anos da esquadrilha de helicópteros da Marinha, que o ex-presidente da República inaugurou em 1993. Sentou-se e entreteve-se à conversa com Nuno Canta, autarca do Montijo.



Entre ...