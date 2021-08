Louco de ciúme, após a mulher se ter separado dele, Américo Reis, tarado por armas e praticante de tiro desportivo, invadiu, a 25 de abril de 2018, a casa onde Ana Bela Cruz, de 42 anos, se refugiara com os filhos, Paulo Rafael, de 18, e outro rapaz mais novo, de 16, em Payerne, Suíça.Descarregou dois carregadores de uma potente pistola Glock .34 nos corpos da mulher e do filho mais velho, que tentou defender a mãe. Acabou por executá-los com vários tiros na cabeça.