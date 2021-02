Uma discussão com álcool à mistura, após uma tarde de churrascada, acabou ao princípio da noite de domingo no esfaqueamento de um homem de 39 anos, no bairro dos Arneiros, na cidade das Caldas da Rainha. A vítima, que sofreu três golpes, um no braço e dois no peito, morreu no hospital, tendo o suposto agressor sido detido.