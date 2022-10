Um texto de opinião do jornalista Vítor Belanciano publicado no ‘Público’ no dia 18 de setembro está envolto em polémica após uma leitora, também jornalista, ter detetado conter “frases inteiras plagiadas de um artigo de outro cronista do ‘El País’, de 27 de julho”. A jornalista terá endereçado cartas de protesto a Belanciano, bem como ao diretor do jornal, Manuel Carvalho, e ao provedor do leitor do ‘Público’, José Manuel Barata-Feyo, esperando a retratação do jornal, mas diz que tal não aconteceu.









Ver comentários