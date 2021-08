Mãe incita filha menor a fazer sexo com casal em troca de sustento da jovem

Uma mulher de 50 anos, com residência na Marinha Grande, fez de tudo para convencer a filha de 14 anos a atos sexuais com um casal, que, em troca, se comprometeu a levar a menina para França e a garantir o seu sustento. A menor queixou-se a um irmão mais velho que denunciou o caso às autoridades.A denúncia foi feita à PSP do Estoril, em julho de 2016, e deu origem a um inquérito criminal que resultou na acusação da mãe da menor por um crime de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, na forma agravada. O casal que pretendia manter o relacionamento sexual com a menor escapou à Justiça, por as autoridades francesas não terem conseguido localizar nem identificar. O processo vai ser julgado no Tribunal de Cascais e ainda não tem data marcada, por estar a decorrer o prazo para abertura da instrução.