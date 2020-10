Rodrigo, o bebé que nasceu sem nariz, sem olhos, sem parte do crânio e com lesões cerebrais graves, e a quem lhe foram dadas apenas horas de vida, completa hoje um ano. Um ano depois, o inquérito levado a cabo pelo Ministério Público (MP) e em segredo de Justiça continua sem qualquer arguido. A Justiça quer, no entanto, concluir o inquérito até ao final deste ano.