A companheira de Pedro Micael, o homem de 23 anos encontrado morto na Figueira da Foz com um golpe de faca numa perna, foi constituída arguida, mas não foi detida. A Polícia Judiciária do Centro está a aguardar o resultado da autópsia e precisa de mais elementos que permitam esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte, prosseguindo com a investigação.