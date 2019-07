Mulher doente desespera 12 horas na Urgência do Hospital Amadora-Sintra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma mulher, com cerca de 60 anos, diabética, esteve mais de 12 horas à espera de atendimento nas Urgências do Hospital Amadora-Sintra, na madrugada desta quarta-feira. Foi uma das muitas dezenas de utentes que esperavam na Urgência."Os remédios fizeram-me subir [os níveis] da diabetes. Estavam a 400. Não me sentia bem e vim cá para me orientarem", contou a mulher, que deu entrada na unidade hospitalar cerca das 15h00 de terç... < br />