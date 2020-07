“Ninguém se preocupa com quem precisa”: Encerramento temporário de centros de dia sem fim à vista

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"A minha Odete tratava do jardim, lavava a louça e sempre teve autonomia. Agora, dificilmente diz os meses do ano. Está a regredir muito e isso deixa-me triste porque há medidas para futebol e praia, mas ninguém se preocupa com apoio a quem mais precisa.” O lamento, entre lágrimas, é de Aníbal Monteiro, técnico oficial de contas, obrigado a abandonar o trabalho para cuidar da mulher, de 67 e com demência. A instituiç...