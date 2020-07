Novo Banco pede mais 200 milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Novo Banco pediu ao Fundo de Resolução mais 200 milhões de euros do que os 1,037 mil milhões de euros que já recebeu este ano, através do mecanismo do capital contingente, para cobrir os prejuízos com os créditos tóxicos herdados do BES. O Fundo de Resolução recusou dar ao Novo Banco os 200 milhões de euros, por esta perda resultar da implementação total de uma norma contabilística transitó...