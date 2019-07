Treze enfermeiros deixam Portugal todos os dias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Ordem dos Enfermeiros (OE) recebeu, no primeiro semestre deste ano, 2321 pedidos de declarações que certificam a habilitação para exercer fora do País.De acordo com os dados cedidos ao, pela Ordem, saem de Portugal, todos os dias, 13 enfermeiros. Desde 2010, já foram mais de 20 mil os que abandonaram o País.< br />