25 fotos para recordar José Mourinho no dia em que o The Special One celebra 60 anos

The Special One quando, no Reino Unido, disse ser 'o especial' na sua primeira entrevista como treinador do Chelsea. Na Itália foi Lo Speciale e, na Espanha, El Especial.



Ao longo da carreira como treinador, Mourinho ganhou 26 títulos em competições de clubes. Na lista de conquistas, fica apenas a faltar um troféu ganho ao comando da seleção nacional.







: "Melhor do que mil dias de estudo aplicado é um dia com um grande professor".Também Rui Vitória, selecionador nacional do Egito e ex-treinador do Benfica, usou aquela rede social para dar os parabéns a José Mourinho.