De passagem pela Web Summit, em Lisboa, Ana Markovic confessou que é adepta do Vitória de Guimarães, o que não é de admirar, já que aquela que é considerada ‘a futebolista mais sexy do Mundo’ namora com Tomás Ribeiro, jogador dos conquistadores.



O casal, ambos com 24 anos, conheceu-se quando Tomás Ribeiro jogava nos suíços do Grasshoppers, onde Ana Markovic também joga.









