"A minha filha hoje está connosco": Tony Carreira emocionado no regresso aos palcos

O cantor Tony Carreira voltou a subir ao palco esta sexta-feira, sete meses após a morte da filha, Sara Carreira.



Tony Carreira começou por agradecer o apoio aos portugueses nos últimos meses após a trágica morte da jovem de 21 anos num acidente de viação, em dezembro de 2020.





"A minha filha hoje está connosco", afirmou o cantor num discurso emocionado no arranque do espectáculo. No discurso não faltaram agradecimentos, em particular aos portugueses que apoiaram a família nos últimos meses."Eu há 3 anos que não subo a um palco e claro que hoje é uma noite muito especial [emociona-se], já lá vão três anos e em primeiro lugar quero agradecer ao casino Estoril, que esta noite nos recebe de forma gratuita, completamente generosa, para reverter o máximo possível para a associação da Sara. Muito obrigado.Em segundo lugar quero agradecer a todas as pessoas que aqui estão e a mais de 10 milhões de portugueses que têm sido...nem tenho palavras. Não vou falar muito que é para isto correr bem. Queria agradecer a todos vós, aos 10 milhões de portugueses. A vida deu-me o melhor e o pior, e dentro desse pior há uma coisa que a morte não consegue destruir, que é o amor.Acreditando naquilo que acredito e quero acreditar, a minha filha hoje está connosco".