"A nossa filha é agora uma estrela no céu": Atriz Matilde Breyner sofre aborto

"É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu", começou por escrever a atriz numa publicação no Instagram acompanhado por uma foto de mão dada com o namorado.



"Agradecemos todo o carinho e apoio e pedimos que respeitem este momento de dor em que o nosso mundo está virado ao contrário", acrescentou.

A atriz Matilde Breyner revelou, esta sexta-feira, nas redes sociais que sofreu um aborto espontâneo.A atriz e o marido, o também ator Tiago Felizardo, estavam à espera de uma menina.