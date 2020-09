Atriz Paula Lobo Antunes sugere retirar os tomates aos homens do Chega

razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo bebé não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação".





A atriz Paula Lobo Antunes não ficou indiferente à moção apresentada na Convenção do Chega, que defendia que se retirassem os ovários às mulheres que fizessem um aborto, e deixou um comentário nas redes sociais sobre o tema."E já agora os tomates aos do Chega...", escreveu a artista em resposta à polémica moção.Na Convenção do Chega, que aconteceu no passado fim de semana, um militante do partido apresentou uma moção onde defendia a intervenção em mulheres que praticassem o aborto. O mesmo documento apresentava como exceções as "Os delegados do Chega votaram e o documento foi rejeitado por 85% dos votantes.