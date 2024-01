Viktor Gyokeres e Inês Aguiar, ambos de 25 anos, revelam uma ligação através das redes sociais que tem passado despercebida... até agora. O CM sabe que esta proximidade surgiu recentemente, com o jogador do Sporting e a atriz a ‘seguirem-se’ no Instagram (ver fotografias ao lado). Se Inês Aguiar tem sido mais simpática nos ‘gostos’ que coloca sempre que o goleador sportinguista publica uma fotografia, já o sueco também não se inibe de o fazer.









