Bárbara Bandeira, de 20 anos, está apaixonada. A nova relação surgiu após o fim do namoro com Kasha, dos D.A.M.A, de 32 anos, devido a uma alegada traição.



Depois da rutura, no ano passado, a artista refugiou-se na carreira e Richie Campbell foi um forte apoio, tal como a ‘Vidas’ já tinha avançado. A cumplicidade entre os dois tornou-se notória e, agora, a relação acabou por evoluir, apurou o CM.









