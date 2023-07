Bárbara Guimarães, de 50 anos, e Tiago Raposo Magalhães, de 42, terminaram a relação. O CM sabe que o fim do namoro é relativamente recente, e que a apresentadora da SIC já terá ido de férias para Espanha com os filhos afastada do empresário e piloto. No entanto, o ex-casal parece manter uma boa relação de amizade, pois já depois da separação, Bárbara Guimarães promoveu um evento da empresa de Tiago Raposo Magalhães no Instagram.









