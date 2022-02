Em ‘Soy Georgina’, o reality show da Netflix sobre a sua vida, Georgina Rodríguez, de 28 anos, mostra o seu ‘mundo’, acompanhada por Cristiano Ronaldo, os filhos, a irmã, os amigos mais próximos e alguns dos seus colaboradores. Mas há também ausências a registar: a família do craque português.Durante os seis episódios, a namorada de CR7 só faz uma referência à família Aveiro, quando recorda o primeiro jantar que teve, há quase seis anos, com Cristiano Ronaldo, e no qual Hugo Aveiro (irmão do jogador) esteve presente.