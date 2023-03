Condutor alcoolizado tira a vida a cantor brasileiro Matheus

Luiz Carlos da Penha, o

Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos,









Quem era o cantor?

Matheus ia de carro com os sogros, a mulher e uma amiga em direção ao Rio de Janeiro, no Brasil, onde a mulher ia tirar o visto para viajar para os EUA. A meio da viagem o cantor parou o carro para que o sogro passasse para o volante e foi nessa altura que foram abalroados por um condutor, que seguia num Volkswagen Virtus e estava alcoolizado. A morte de Matheus foi declarado no local, enquanto o sogro ainda foi registado como ferido grave e acabou por morrer depois.

cantor brasileiro de sertanejo, de 43 anos, conhecido como Matheus, que fazia dupla com Zé Henrique, morreu atropelado por um condutor alcoolizado, esta quarta-feira. O sogro de Matheus,também morreu na sequência do atropelamento.De acordo com o site de notícias brasileiro G1,A dupla Zé Henrique e Matheus gravou um CD fevereiro deste ano, em Ribeirão Preto, no estado brasileiro de São Paulo. Nas redes sociais os artistas já anunciavam o lançamento de um novo álbum brevemente. Matheus começou a fazer dupla com Zé Henrique este ano, antes disso o artista atuava com Konrado.

Matheus e Zé Henrique ficaram famosos por cantarem clássicos como "Desejo de Amar", uma música originalmente interpretada por Chrystian e Ralf.



Curiosamente, em maio de 2022, Matheus lamentou a morte do cantor de sertanejo Aleksandro, artista que também faleceu num acidente rodoviário.