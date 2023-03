"Está muito mais imóvel do que o habitual": Estado de saúde de Phil Collins piora

O estado de saúde do baterista e cantor Phil Collins continua a piorar. Mike Rutherford, baixista da banda Genesis, da qual também faz parte Phill Collins atualizou os fãs sobre o estado de saúde do amigo e colega no programa BBC Breakfast."Está muito mais imóvel do que o habitual", disse Mike Rutherford.De acordo com o jornal britânico, The Independent, O baterista e cantor sofreu uma lesão vertebral em 2007 e tem tido dificuldades em atuar nos últimos anos, aparecendo em palco numa cadeira de rodas.Mike Rutherford disse que o colega de 72 anos "trabalhou muito ao longo destes anos" e que "está a desfrutar do seu tempo em casa".