Estrela da série Glee morreu a salvar o filho de 4 anos

Naya Rivera, atriz norte-americana famosa pela sua participação na série ‘Glee’ morreu a salvar o filho, Josie Hollis, de quatro anos. O corpo de Naya Rivera foi encontrado esta segunda-feira e as autoridades vieram agora explicar que, segundo a investigação, a atriz o filho ficaram em apuros devido às correntes do lago Piru, na Califórnia, e Naya fez tudo para salvar a criança, acabando por ficar sem forças.

"Há muitas correntes no lago que aparecem particularmente durante a tarde. Acreditamos que ela desapareceu a meio da tarde e a ideia que temos é que o barco foi arrastado e estava à deriva, uma vez que não estava ancorado", explicou o xerife Bill Ayub da polícia do condado de Ventura.

Naya Rivera e o filho estariam dentro de água quando o barco onde seguiam começou a ser arrastado pelas correntes e Naya Rivera salvou o filho, conseguindo colocar Josie de volta dentro da embarcação. No entanto, já não terá tido forças para combater a correntes e içar-se para dentro do barco.

"Ela reuniu todas as suas forças para salvar o filho e pô-lo no barco, mas já não teve energia suficiente para se salvar", lamentou o xerife, que relatou que o pequeno Josie viu a mãe desaparecer na água depois de o resgatar.

Cerca de uma hora e meia antes de desaparecer, Naya Rivera tinha enviado uma foto sua e do filho à família. Foi esta última mensagem que permitiu à polícia, através da localização de GPS do aparelho, traçar os últimos momentos da atriz com vida.

"Nos falámos com o filho dela que nos contou que a Naya nadou no lago durante o dia. Ele contou que, quando olhou para trás, a mãe tinha desaparecido da superfície da água", relatou o xerife da polícia local, adiantando que o menino tinha o colete salva vidas colocado e estava enrolado numa toalha quando foi encontrado. O colete salva-vidas de Naya Rivera estava no interior do barco.