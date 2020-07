"A mãe foi dar um mergulho": Estrela de ‘Glee’ dada como morta estava com o filho de quatro anos

"A mãe foi dar um mergulho e não voltou". O testemunho é de Josey, o filho de quatro anos da estrela da série 'Glee' Naya Rivera que foi esta quinta-feira dada como morta após um passeio de barco no lago Piru, em Ventura, na Califórnia.



A atriz foi vista pela última vez numa embarcação no lago Piru com Josey Hollis, sendo que o menor foi depois encontrado sozinho no barco a dormir.

Segundo as autoridades, Naya chegou pela manhã ao local e alugou um barco, segundo depois com o filho para as águas. Pelas 16h00 (hora local) desta quarta-feira, o barco foi encontrado apenas com a criança no interior. Não havia qualquer sinal da atriz norte-americana. O carro onde tinha chegado estava no mesmo local onde a artista o tinha deixado juntamente com a mala da mesma.

Segundo o porta-voz da polícia local, a atriz foi dada como morta e "foi montada uma operação para localizar o corpo", que inclui um grande dispositivo policial, uma equipa de mergulhadores e um drone.



Até esta quinta-feira à tarde, o corpo de Naya Rivera ainda não tinha sido encontrado. A atriz foi casada, até 2018, com Ryan Dorsey, pai do pequeno Josey Hollis.