Se há um sítio onde o Manuel gostaria de estar hoje, era aqui", disse Fátima Campos Ferreira, de 64 anos, no lançamento do seu livro, ‘O Infinito está nos Olhos do Outro’ (Avenida da Liberdade Editores), na quarta-feira, no El Corte Inglés, em Lisboa.



O livro fala sobre uma família portuguesa de várias gerações que vão evoluindo através da luta diária pela sobrevivência.









Ver comentários