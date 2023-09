A filha do treinador José Mourinho está noiva. Sete anos depois de ter dado início à relação com Danny Graham, de 26 anos, Matilde Mourinho, de 27, disse ‘sim’ ao pedido feito pelo até então namorado.



O casal anunciou a novidade através das redes sociais, com a filha do atual técnico da Roma a exibir um enorme anel de diamantes, com um sorriso que denunciava toda a felicidade.









