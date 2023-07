Pedro Costa, de 32 anos - comemora mais um aniversário a 24 de julho -, voltou a encontrar o amor. O CM sabe que o filho do primeiro-ministro, António Costa, vive uma relação discreta com Daniela Cartaxo Serralha, de 34 anos.



A nova dona do coração do atual presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique é deputada municipal em Lisboa, tendo pertencido ao movimento ‘Cidadãos por Lisboa’ e assume-se como uma ativista.









