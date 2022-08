As imagens de Georgina Rodríguez a visitar o Santuário de Fátima, no fim de semana, correram Mundo e as vozes críticas levantaram-se. A escolha do guarda-roupa da namorada de Cristiano Ronaldo está no centro da discórdia, com muitos seguidores a considerarem que foi ostentado “demasiado luxo”. Gio usou uma mala Chanel de 9 mil euros, umas sandálias Hermés de 2 mil e um lenço de 450 euros. Além disso, o aparato gerado no santuário também foi questionado.