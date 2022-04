Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do Mundo, escolheu Portugal para uns dias de descanso, apurou o CM. A nova namorada, a antiga apresentadora norte-americana Lauren Sánchez, viajou com ele e os dois estiveram a almoçar na praia da Comporta (em Alcácer do Sal), este fim de semana, na companhia de alguns amigos.









Ver comentários