João Félix viajou até à Madeira para uns dias de férias e aproveitou para rever alguns amigos, nomeadamente o jovem central português Miguel Nóbrega, que foi seu colega de equipa no Benfica. De acordo com o 'Jornal da Madeira', o craque português divertiu-se com um grupo de amigos a bordo de um iate ao largo da costa sul da ilha.









