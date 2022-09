José Carlos Malato, de 58 anos, atualizou a sua descrição no Instagram e referiu que é “não binário”, ou seja, não se identifica exclusivamente com o género masculino nem com o feminino.



“O ser não binário é uma questão de princípio ativista, pelo menos para mim. Acredito que a dualidade masculino/feminino/outras está presente nos seres humanos e que a cultura e a sociedade patriarcal tentam esmagar.









Ver comentários