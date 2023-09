José Carlos Malato, de 59 anos, tem motivos para sorrir. O CM sabe que o apresentador renovou o contrato com a RTP por mais um ano e meio. Esse acordo aconteceu recentemente, visto que José Carlos Malato terminava o seu vínculo em agosto.



Em agosto de 2022, a estrela do canal do Estado tinha feito um contrato de apenas um ano, mas mantendo as condições anteriores: 7500 euros por mês.









