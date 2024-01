Uma bomba de neutrões caiu no Palácio de Zarzuela. Jaime del Burgo foi quem a detonou através das redes sociais. No X escreveu palavras incendiárias: viveu um caso amoroso com Letizia Ortiz. Ui. A imprensa espanhola quis que o assunto fosse abafado em textos em branco, ao contrário da internacional, que, logicamente, começou a escrever sobre as consequências do estrondoso petardo lançado pelo antigo amigo, quiçá, colorido, da rainha consorte espanhola.









