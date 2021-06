em Nova Iorque,

Lisa Banes, atriz do filme 'Gone Girl', morreu na segunda-feira, aos 65 anos, após ter sido atropelada por uma scooter, no dia 4 deste mês.A estrela de cinema, conhecida pelos papéis nos filmes 'Coktail' e 'Gone Girl', estava a caminho de um jantar,quando o incidente aconteceu.Segundo o New York Post, o condutor fugiu.A atriz sofreu uma lesão cerebral traumática e não resistiu, avança a mesma fonte.