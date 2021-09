Separados desde 2013, Luciana Abreu continua em guerra aberta com Yannick Djaló. Em causa estão os alegados incumprimentos do futebolista com as despesas das filhas, Lyonce e Lyannii.A condenação do atleta ao pagamento de 162 mil euros (cerca de 2250 euros/mês) à ‘ex’ continua por liquidar. Por isso, a atriz e cantora tem como objetivo avançar com uma ação de penhora aos bens do ex-companheiro, segundo a revista ‘TV7 Dias’.