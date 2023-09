Luciana reclama 300 mil euros a Yannick Djaló

Luciana Abreu, de 38 anos, e Yannick Djaló, de 37, marcaram presença, na terça-feira, no Tribunal de Família e Menores, em Cascais, para tentarem resolver a questão relativa à falta de pagamento da pensão de alimentos às filhas, Lyonce, de 12 anos, e Lyannii, de 11, por parte do antigo jogador.



A estrela da SIC alega que o ex-futebolista não paga a pensão de alimentos às filhas há cerca de dez anos e reclama um valor de cerca de 300 mil euros em pensões de alimentos para compensar as vezes que o jogador não contribuiu para a vida das filhas.









