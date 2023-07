Marcelo Rebelo de Sousa com ajudante de campo

publicou esta segunda-feira imagens de Marcelo Rebelo de Sousa na praia de Monte de Gordo, no Algarve, ao lado de uma amiga. Fonte da Presidência da República revelou agora que se trata de uma ajudante de campo, que pertence à Marinha e acabou por preferir não se apresentar no areal de fato de banho.Recorde-se que os ajudantes de campo são oficiais provenientes dos três ramos das Forças Armadas - Marinha, Exército e Força Aérea - e alternam no acompanhamento permanente ao Presidente. O chefe de Estado tem ido com frequência à praia nos últimos tempos, seja na zona de Lisboa ou no Algarve. E sempre acompanhado.