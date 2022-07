Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. A notícia foi partilhada pela apresentadora do 'Dois às 10' nas redes sociais."Sim, mil vezes sim", escreveu Maria Moniz na legenda de uma fotografia no Instagram. A apresentadora e também atriz foi pedida em casamento durante as suas férias nas Maldivas."A vida deu certo", acrescentou ainda Maria Botelho Moniz, onde exibe noutra fotografia o anel de noivado, com um sorriso na cara.Maria Botelho Moniz assumiu publicamente a relação com Pedro Bianchi em 2020.