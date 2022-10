Maria Cerqueira Gomes apoia relação da filha com piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly

O namoro de Kika Cerqueira Gomes, de 19 anos, com o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, de 26, segue de ‘vento em popa’. Embora vivam um relacionamento à distância – a modelo em Portugal e o piloto a percorrer o Mundo em corridas com a equipa AlphaTauri -, o casal, junto há cerca de um ano, aproveita todos os momentos para namorar.





Ainda que optem por manter o relacionamento longe dos olhares mais curiosos e não assumam o romance publicamente, Kika e Pierre Gasly foram vistos num clima de grande cumplicidade, no domingo, em Paris, a assistir à partida PSG-Marselha (1-0), acompanhados da celebridade do TikTok Khaby Lame. Segundo a revista ‘TV Mais’, tanto Maria Cerqueira Gomes como o antigo companheiro, Gonçalo Gomes, ex-piloto de Fórmula 3, estão felizes com o relacionamento da filha e torcem para que a relação vingue, apesar da tenra idade da jovem.