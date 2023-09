O casamento real da infanta Maria Francisca com Duarte Martins - que se irá realizar a 7 de outubro, na basílica do Convento de Mafra -, conta com cerca de 1200 pessoas.



A ementa ficará a cargo do chef Hélio Loureiro, que disse ao CM ter aceite este desafio por ser “monárquico, próximo da família e profissional”.









Ver comentários