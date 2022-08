Miguel Azevedo termina relação

"A nossa história enquanto casal chegou ao fim." Foi assim que o cantor Miguel Azevedo anunciou o fim do relacionamento e do noivado com Tatiana Lopes (mãe dos seus dois filhos - Noa, de 3 anos, e Gabriel, com menos de 1 ano), com quem mantinha uma relação desde 2016."É com um sorriso que nos despedimos de todos os nossos seguidores", começou por escrever o músico, que ganhou popularidade no ‘Big Brother’, nas redes sociais. "Como tudo na vida, existe sempre um princípio e um fim, e a nossa história enquanto casal chegou ao fim." Miguel Azevedo tinha pedido Tatiana em casamento em maio deste ano.