Será que a Miss Grand Porto Rico e a Miss Grand Argentina podem disputar o mesmo concurso e saírem a ganhar? Podem, pois. E desengane-se quem está a pensar que tiveram de atribuir duas coroas naquela competição de manequins. Nada disso! Neste caso, ganharam um amor que foi agora oficializado com o casamento.









Fabiola Valentín, a porto-riquenha de 22 anos, e Mariana Varela, a argentina de 26, apaixonaram-se há dois anos no Miss Grand Internacional, um concurso de beleza que se realiza todos os anos na Tailândia.

Agora, resolveram não esconder mais o amor que as une e aproveitaram a troca de alianças para também anunciarem ao Mundo que casaram no passado dia 28 de outubro, em Porto Rico. “Depois de decidir manter o nosso relacionamento privado, abrimos as portas para ele num dia muito especial: 28/10/22.”