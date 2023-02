Morreu o estilista Paco Rabanne

Ploudalmézeau.

O estilista e perfumista Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido como Paco Rabanne, morreu aos 88 anos de idade, na comuna francesa deA morte de Paco Rabanne foi confirmada por um porta-voz do grupo espanhol Puig, que controla a marca Paco Rabanne, que o próprio abandonou há duas décadas, de acordo com a agência Reuters.

Nascido em 18 de fevereiro de 1934 na cidade espanhola de Pasajes, no País Basco, Francisco Rabaneda y Cuervo, seu verdadeiro nome, acabou por fazer carreira como costureiro e criador de perfumes, principalmente em França.

No final dos anos 1960, teve início a colaboração entre o 'designer' e a empresa de moda e beleza Puig, que finalmente adquiriu em 1986.

Juntamente com os membros da segunda geração desta empresa familiar, "foi selada uma aliança leal com um desenhador capaz de transmitir paixão e rebelião juvenil em fragrâncias de sucesso", afirmaram no comunicado.

