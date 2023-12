O apresentador Nuno Graciano, de 54 anos, encontra-se em coma. A informação foi confirmada pelodepois de ter sido avançado que o empresário tinha sido internado devido a um problema de saúde com prognóstico "reservado".De acordo com o comunicado divulgado no Instagram de Nuno Graciano, esta quarta-feira, o problema de saúde surgiu "na passada segunda-feira"."Agradecemos todo o apoio que temos recebido. Pedimos o máximo de respeito à família nesta fase", pode ler-se.