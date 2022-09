O militar da GNR António Rebelo casou-se este fim de semana com o DJ Hugo Hasani. O enlace, restrito à família e aos amigos mais próximos, decorreu num hotel na zona de Penafiel.



Residente em Paredes, António Rebelo já vivia em união de facto com o companheiro desde 2018. Feliz, Hugo Hasani partilhou com os seguidores na sua página de Instagram uma fotografia do casamento, no momento em que selaram a união com um beijo apaixonado.









