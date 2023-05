Catarina Padinha, filha do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e da ex-Doce Fátima Padinha, casou, em segredo, a 6 de abril, com o namorado de muitos anos.



A cantora de ópera, de 29 anos, confirmou o enlace ao CM e explicou que “por motivos de privacidade preferimos não expor a identidade do noivo ou imagens dele”.









