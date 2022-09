O programa ‘Praça da Alegria’ (RTP 1) de ontem ficou marcado por um momento insólito protagonizado pelo casal Pedro Guedes e Kelly Baron. Desafiados pelos apresentadores, Jorge Gabriel e Sónia Araújo, a rebentar balões em dupla, o casal simulou posições sexuais em direto, em pleno ‘daytime’. Um momento inusitado que gerou um misto de gargalhadas e constrangimento em estúdio, com os próprios anfitriões do formato a ficarem sem saber o que dizer perante a conduta do casal em plena emissão em direto.









