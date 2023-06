Juntos há cerca de nove anos, Sara Matos (33 anos) e Pedro Teixeira (42) confirmaram, esta segunda-feira, que decidiram separar-se.



"O Pedro e eu decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro, mas, principalmente, na vida do nosso filho", disse Sara no Instagram. O casal tem um filho, Manuel, de quase 2 anos.

Ver comentários